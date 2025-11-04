Son Mühür- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden görevine döndü.

Tedavi sürecini tamamladı

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlık geçiren Bekir Bozdağ, bir süre hastanede tedavi görmüştü. Bozdağ’ın sağlık durumuna ilişkin detaylar resmi makamlar tarafından paylaşılmadı. Bazı iddialarda kanser tedavisi gördüğü öne sürülse de bu iddialar hiçbir şekilde doğrulanmadı.

Bozdağ’ın yakın çevresinden veya TBMM’den yapılan resmi bir açıklamada da rahatsızlığının nedeni belirtilmedi. Ancak Bozdağ’ın tedavisinin tamamlandığı ve görevine yeniden döndüğü öğrenildi.

Zayıflığı dikkat çekti

Uzun bir aranın ardından TBMM Genel Kurulu’na gelen Bekir Bozdağ, bugün Meclis oturumunu yönetti. Bozdağ’ın oturum sırasındaki görüntülerinde gözle görülür bir şekilde zayıfladığı dikkat çekti.

Uzun yıllardır aktif siyasette

1965 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Bekir Bozdağ, ilahiyat ve hukuk eğitiminin ardından siyasete atıldı.

AK Parti’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Bozdağ, Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

2023 seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçilen Bozdağ, aynı zamanda TBMM Başkanvekilliği görevini yürütüyor.