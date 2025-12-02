“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli için ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Aref Ghafouri de var

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu öğrenildi. Savcılığın talimatıyla yapılan operasyonlarda Ghafouri’nin yanı sıra çok sayıda şüphelinin adreslerinde arama gerçekleştirildi.

Manipülatif fiyat hareketleri tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları yaşandığına dikkat çekerek soruşturmanın bu tespitler üzerine başlatıldığını açıkladı. Söz konusu dalgalanmaların küçük yatırımcıları zarara uğrattığı değerlendirildi.

Başsavcılıktan ayrıntılı açıklama

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

– Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin halihazırda tutuklu bulunduğu,

– 12 kişinin gözaltına alındığı,

– 6 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Eski futbolcu Gökhan Gönül de gözaltında

Açıklamaya göre tutuklu olan şüpheliler arasında Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu bulunuyor.

Gözaltına alınanlar ise şöyle sıralandı:



Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç.

Savcılık, manipülasyon iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü, firari durumdaki şüphelilere yönelik işlemlerin de devam ettiğini duyurdu.