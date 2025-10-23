Son Mühür - Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray, futbolcusu İlkay Gündoğan’ın sağ arka adalesinde yapılan tetkiklerde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır"
Hangi maçlarda olmayacak?
beIN Sports’un haberine göre, İlkay Gündoğan’ın Süper Lig’de Göztepe ve Trabzonspor ile oynanacak maçların yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor.
Gündoğan, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 7 maçta görev alırken, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 asist yaparak takıma skor katkısında bulundu.