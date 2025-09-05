Son Mühür- İstanbul’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Kent genelinde yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrenci ile 170 bin öğretmen, yeni dönemin ilk ders zili için sınıflarda olacak.

Bakan Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki tüm okullarda derslerin 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacağını ve 15.00’te tamamlanacağını duyurdu.

Düzenlemenin amacı

Bakan Tekin, söz konusu saat düzenlemesiyle İstanbul’daki yoğunluk ve trafik sorununun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Öğrencilerin ilk gün stres yaşamadan okula uyum sağlaması için de uygulamanın kolaylaştırıcı olacağı ifade edildi.

Öğrenciler ve veliler için bilgilendirme

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve veliler için saat uygulamasına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığını aktardı. Ayrıca okullarda güvenlik ve ulaşım düzenlemelerinin de ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceği bildirildi.