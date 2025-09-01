Son Mühür - Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330’a çıktı. Son dört aydır yürütülen incelemelerde önemli delillere ulaşıldığı ve soruşturma dosyasının kapsamının giderek genişlediği belirtildi.

10 şüpheli aranıyor

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olduğunu öne süren Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da dahil olduğu 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Firari şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu için Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Tutuklu sayısı: 122

Ayrıca, 19 Mart’tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı 122’ye ulaştı.