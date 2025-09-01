Son Mühür- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, son dönemde tartışma konusu olan emlak vergisine esas arsa rayiç bedellerindeki artışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Endişelerin farkındayız”

Demir, rayiç bedel artışlarının kamuoyunda yarattığı kaygılara dikkat çekerek, konuyu uzun süredir yakından takip ettiklerini vurguladı. Vatandaşların gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan oranlarla karşı karşıya bırakılmayacağını ifade eden Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde mağduriyet yaşanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreç takip ediliyor”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarına atıfta bulunan Demir, Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşlara yansımalarını detaylı şekilde incelediklerini belirtti. Demir, sürecin tüm ayrıntılarıyla kontrol altında tutulduğunu dile getirdi.

“Önceliğimiz vatandaşın hakkını korumak”

Vatandaşların haklarının korunmasının ve adaletin sağlanmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Demir, yasal ve idari düzenlemelerle ortaya çıkabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini açıkladı. AK Parti’nin belediyecilik anlayışının “yük değil nefes aldıran” bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunu ifade eden Demir, bu konuda da halkın yanında olacaklarını vurguladı.