Son Mühür - İstanbul’da tanınmış isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması genişletilerek sürdürülüyor. Bu kapsamda, Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8’de yayımlanan “Gel Konuşalım” programının yorumcusu Mehmet Üstündağ’ın gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerin uyuşturucu madde temini, kullanımı ve ticaretiyle bağlantılarının incelendiği öğrenildi. Üstündağ’ın da bu çerçevede gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü ifade edildi. Soruşturma dosyasına ilişkin detayların, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi beklenirken, savcılıktan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Üstündağ kimdir?

Mehmet Üstündağ, medya sektöründe ağırlıklı olarak magazin gazeteciliği alanında çalışmalar yürüten bir isim olarak öne çıkıyor. TV8’de ekrana gelen “Gel Konuşalım” başta olmak üzere çeşitli programlarda paylaştığı haberler ve ünlü isimlerle gerçekleştirdiği röportajlarla dikkat çekti. Hem televizyon hem de yazılı basında aktif olarak görev alan Üstündağ, magazin dünyasındaki gelişmeleri izleyicilere aktarmayı sürdürüyor. Ayrıca sosyal medya platformlarını da etkin biçimde kullanan gazeteci, özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ve hikâyeler aracılığıyla güncel magazin bilgilerini takipçileriyle buluşturuyor. Sosyal medya hesapları, geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.