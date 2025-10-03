Son Mühür / Yiğit Uzun- HSK kararnamesiyle İstanbul ve Antalya’da başsavcılar değişirken, çok sayıda isim de yeni görevlerine atandı.
İşte kararnameye göre yapılan atamalar:
Kadir Yılmaz — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Zafer Koç — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı → Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin Gümüş — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı → Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Bülent Dinçel — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili → İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Doç. Dr. Barış Duman — Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı
Erol Çelik — Antalya BAM Başsavcı Vekili → Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcısı
Fatih Dönmez — İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili → İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı
Harun Bulut — Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı → Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı
İsmet Saçlı — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı → Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Kararname ile özellikle İstanbul ve Antalya’daki kritik adliye kadrolarında önemli değişiklikler yaşandı.