Gözaltına verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ülkeye dönüşünün ardından gözaltına alınan Erçel, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Hande Erçel’in uyuşturucu testinin sonucu da açıklandı. Negatif çıktı Adli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından, test sonucunun negatif çıktığı ve Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.