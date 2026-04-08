Mersin’in Erdemli ilçesinde sezonun ilk karpuzları sebze ve meyve pazarında satışa sunuldu. Bölgenin turfanda üretimiyle bilinen yapısına rağmen, bu kez dışarıdan getirildiği belirtilen karpuzlar tezgahlarda yer aldı.

Dilimli satış yöntemi ilgi gördü

Karpuzların genellikle bütün halde değil, çeyrek ve dilim şeklinde satılması dikkat çekti. Alım gücüne göre küçük porsiyonlar halinde satış yapılması vatandaşların tercihinde etkili oldu.

Fiyat 50 TL kilogram seviyesinde

Pazarda karpuzun kilogram fiyatı 50 TL olarak belirlenirken, çeyrek dilimlerin ağırlığına göre 65 ile 90 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı bildirildi. Fiyatlara rağmen ürünün tüketiciler tarafından ilgi gördüğü gözlendi.

Pazarcıdan satış açıklaması

Satış yapan Mehmet Akça, sezonun ilk karpuzlarını tezgaha çıkardıklarını belirterek, ürünü daha erişilebilir hale getirmek için dilimleyerek satış yaptıklarını ifade etti. Akça, çeyrek ve yarım seçeneklerle satış yaptıklarını, ürünün tat açısından beğeni topladığını ve talebin memnuniyet verici olduğunu aktardı.