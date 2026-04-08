Son Mühür- Son günlerde futbol karşılaşmalarında tribünlerden yükselen tezahüratlar kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

İlk olarak İspanya ile Mısır arasında oynanan mücadelede duyulan sloganlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve birçok kesimden tepki toplamıştı.

İlk tepki İspanya - Mısır maçında geldi

İspanya ile Mısır arasında oynanan karşılaşma sırasında tribünlerden yükselen “Zıplamayan Müslümandır” şeklindeki tezahürat, kısa sürede gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları ve bazı futbolseverler, söz konusu sloganın ayrıştırıcı ve provokatif olduğu yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde benzer görüntüler

Mundo Deportivo tarafından paylaşılan görüntülerde, tartışmalar henüz dinmemişken, benzer bir olay bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde yaşandı.

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadele öncesinde tribünlerden aynı sloganın yükseldiği duyuldu. Aynı tezahüratın farklı bir organizasyonda yeniden duyulması, tartışmaları daha da büyüttü.