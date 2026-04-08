Son Mühür- Çorum’un Bayat ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen orta şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik detaylar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nden alınan bilgilere göre, 8 Nisan 2026 tarihinde saat 10:20 sularında Çorum’un Bayat ilçesinde bir deprem kaydedildi. Yapılan teknik analizler sonucunda depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının koordinatları 40.83639 Kuzey enlemi ve 34.16472 Doğu boylamı olarak belirlenirken, sarsıntının yerin yaklaşık 11.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı.

Çevre illerde hissedilen sarsıntı ve ilk tepkiler

Bayat merkezli gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin nispeten sığ bir noktasında meydana gelmesi nedeniyle yüzeyde belirgin bir şekilde hissedildi. Başta Çorum il merkezi olmak üzere; Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale’nin sınır ilçelerinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı sonrası birçok vatandaş güvenlik amacıyla binalardan açık alanlara çıkarken, sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketlilik takibe alındı.

Saha tarama çalışmaları ve güncel durum

Depremin hemen ardından AFAD ve ilgili yerel birimler tarafından bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre Bayat ilçesi ve bağlı köylerde herhangi bir can kaybı ya da ciddi yapısal hasar ihbarı bildirilmedi.