Ağrı’da yeniden görülmesine karar verilen Leyla Aydemir davasında gözler 10 Nisan tarihine çevrilmişken, anne Şükran Aydemir’in aldığı karar gündeme bomba gibi düştü.

Edinilen bilgilere göre Aydemir, uzun süredir birlikte çalıştığı avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdı. Ayrıca annenin, davayı yeni bir avukatla sürdürmeyeceği de ifade edildi.

Avukat Tunç: “Delillerle davanın yeniden görülmesini sağladık”

Davadan ayrıldığını açıklayan avukat Erdoğan Tunç, sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, “Mavi gözleriyle bütün toplumun hafızasında yer edinen Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettim.

Anne Şükran Aydemir'in bana verdiği özel vekaletnameye dayanarak yargı sürecinin eksiksiz ve etkin bir şekilde işlemesi için azami düzeyde çaba gösterdim” ifadelerini kullandı.

Tunç, davada kritik rol oynayan delillere dikkat çekerek, “Bu davanın faili meçhul bir cinayet olarak kalmasını önlemek için büyük zorluklarla elde ettiğim delilleri dosyaya sundum” dedi.

“Yargıtay bozma kararı verdi, dava yeniden başladı”

Yargı sürecindeki kırılma noktalarına değinen Tunç, “Dosyaya sunduğum deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başladı” diye konuştu.

Yeni soruşturma sürecine de değinen Tunç, “Bununla da yetinmeyip, sanıkların tekrar beraat etmelerini engellemek için yeni bir soruşturmanın açılmasını sağladım. Bu soruşturma sayesinde birçok yeni delil elde edildi” ifadelerini kullandı.

“Sanık tutuklandı, dava kritik aşamaya geldi”

Davanın geldiği son aşamayı değerlendiren Tunç, “Bütün bunların ardından 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi ve dava halen devam etmektedir” dedi.

Mahkeme, söz konusu duruşmada Yusuf Aydemir hakkında “öldürme” suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.

“Baskılara dayanamadı, azil kararı geldi”

Avukat Tunç, görevden alınma sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda da bulundu. Tunç, “Davanın ilerleme kaydetmesinden rahatsızlık duyan aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname yoluyla vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca, “Yasal mevzuat uyarınca davayı takip etme yetkim kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” diye belirtti.

Kritik duruşma 10 Nisan’da

Leyla Aydemir cinayeti davasında 16 Ocak 2026 tarihinde görülen duruşmada alınan tutuklama kararının ardından dava 10 Nisan’a ertelenmişti. Avukat ayrılığı sonrası gözler şimdi yeniden görülecek duruşmaya çevrildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, 10 Nisan’daki duruşmanın hem yeni deliller hem de savunma süreci açısından belirleyici olması bekleniyor.