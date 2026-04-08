Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve teknoloji dünyasında "ikinci bahar" dönemini başlatacak olan yeni düzenleme, tüketici elektroniğinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, akıllı telefon ve bilgisayar gibi halihazırda yenilenen ürün gruplarına artık televizyonlar da dahil edilecek. Bu hamleyle, hem elektronik atık miktarının azaltılması hem de yüksek maliyetli teknolojik ürünlerin daha erişilebilir fiyatlarla ve devlet güvencesiyle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

YÜBİS ile dijital takip ve şeffaflık dönemi

Bakanlık, yenileme sürecindeki güven açığını kapatmak amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) adını verdiği dijital bir altyapıyı hayata geçiriyor. Bu sistem sayesinde, bir cihazın yenilenme aşamalarından sertifikasyon sürecine kadar tüm veriler kayıt altına alınacak. Tüketiciler, satın alacakları ürünün geçmişine dair kritik bilgilere, çalıntı olup olmadığına ve yapılan işlemlerin yetki belgeli merkezlerce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bu sistem üzerinden kolayca ulaşabilecek. Böylece merdiven altı işlemlerin önüne geçilerek, her aşaması izlenebilir ve denetlenebilir bir piyasa yapısı oluşturulacak.

Yenileme merkezlerine sıkı denetim ve standartlar

Yeni düzenleme, yenileme faaliyeti yürüten merkezler için çıtayı oldukça yukarı taşıyor. Artık sadece belirli yeterlilik belgelerine sahip olan ve sermaye şirketi statüsündeki kuruluşlar bu alanda faaliyet gösterebilecek. Kurulacak 5 kişilik özel bir komisyon, bu merkezlerin performansını ve mevzuata uyumunu düzenli olarak denetleyerek; gerektiğinde uyarı, askıya alma veya yetki iptali gibi yaptırımları uygulayacak. Ayrıca, yenilenen ürünlerin Türkçe kullanım kılavuzlarının dijital ortamda sunulması zorunlu hale getirilirken, kılavuzlardaki güncellemelerin tüketiciye ulaştırılmasından doğrudan yenileme merkezleri sorumlu tutulacak.

Tüketici haklarında devrim: Koşulsuz cayma hakkı

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri, tüketicilerin iade haklarının genişletilmesi oldu. Mevcut durumda genellikle mesafeli satışlarda geçerli olan cayma hakkı, yeni düzenleme ile birlikte mağazadan yapılan fiziksel satışları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Buna göre, yenilenmiş bir ürün alan kullanıcılar, herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai bir bedel ödemeksizin 14 gün içinde ürünü iade edebilecek. Bu adımın, tüketicilerin yenilenmiş ürünlere karşı olan güven bariyerini yıkması ve pazarın büyümesini ivmelendirmesi bekleniyor.

"Beyaz Liste" şartı ve hızlı ödeme güvencesi

Elektronik kimliği olan cihazların sisteme dahil edilebilmesi için e-Devlet üzerinden "beyaz liste" kontrolü yapılması ve cihazın son bir yıl içinde iletişim trafiğine sahip olması şart koşulacak. Sürecin hızlanması için de katı süreler belirlendi; tüketicinin teslim ettiği malın değerleme işlemi en geç üç iş günü içinde tamamlanacak. Eğer tüketici teklif edilen bedeli onaylarsa, ödeme veya taahhüt edilen indirimler aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Suistimalleri önlemek adına ise yenilenmiş bir ürünün piyasada tekrar yenileme işlemine girebilmesi için ilk satışının üzerinden en az 30 gün geçmesi gerekecek.

Finansal işlemlerde güvenlik ve yürürlük süreci

Finansal işlemlerin takibini kolaylaştırmak amacıyla yetkili satıcıların kredi kartı tahsilatlarını doğrudan yenileme merkezinin sanal POS sistemi üzerinden yapması zorunluluğu getiriliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından son şekli verilen ve ilgili paydaşların görüşüne sunulan bu yönetmelik taslağı, resmi olarak yayımlandıktan üç ay sonra tam kapasiteyle yürürlüğe girecek. Bu geçiş süreciyle birlikte Türkiye'de televizyondan oyun konsoluna kadar geniş bir yelpazede "garantili ikinci el" dönemi kurumsal bir yapıya kavuşmuş olacak.