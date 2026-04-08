Yaklaşık bir saat önce yapılan paylaşımda, “Kuzey Kore, balistik füze olduğu değerlendirilen bir füze fırlattı. Ayrıntılı bilgi daha sonra verilecektir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, füzenin düştüğü yer ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore’nin üç hafta önce de bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. Pyongyang yönetimi, 15 Mart’ta ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikat yaptığı dönemde Japon Denizi yönüne bir füze fırlatmıştı.

Güney Kore'den de açıklama geldi

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir roketi Doğu Denizi’ne fırlattığını açıkladı. Öte yandan Kuzey Kore’nin bir gün önce de Pyongyang çevresinden benzer bir roket denemesi yaptığı, ancak bu fırlatmanın başarısız olduğu ve roketin kısa süre sonra kaybolduğu bildirilmişti.

Söz konusu fırlatmaların, yılın başında iki ülke arasında sınır hattında insansız hava araçları nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti. Kuzey Kore, 10 Ocak’ta sınırlarına düşen bir İHA nedeniyle Güney Kore’yi hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore’de düşen İHA’nın incelenmesi için soruşturma başlatılması talimatını verirken, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca Güney Kore’de savcılık, Kuzey Kore’ye İHA gönderdikleri gerekçesiyle 3 kişi hakkında kovuşturma başlattı.