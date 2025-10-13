AFAD, 8 Ekim 2025’te Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından insani yardım faaliyetlerinin yeniden hız kazandığını duyurdu.

333 TIR malzeme Gazze’ye ulaştı

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz 2025’ten bu yana toplam 333 TIR insani yardım malzemesinin Gazze’ye ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Gazze’de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan ülkemiz Türkiye, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK’ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.

Yardımlar 16 gemi ve 14 uçakla taşındı

AFAD verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edildi. Bu yardımlar arasında gıda, sağlık, barınma ve hijyen malzemeleri bulunuyor.

AFAD koordinasyonunda 100 TIR’lık sevkiyat gerçekleşti

Ateşkesin ardından yardımların sevkiyatı da hızlandı. AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 100 TIR’lık insani yardım konvoyu, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır’ın El Ariş kentinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırıldı.

Yeni yardım konvoyu 13 Ekim’de yola çıkıyor

AFAD açıklamasında, 13 Ekim 2025’te Türkiye’ye ait yeni yardım konvoyunun da geçiş yapmasının planlandığı bildirildi. Bu kapsamda, 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye ve çadır yardımlarının bölgeye ulaştırılacağı ifade edildi.

AFAD: “Tüm kurumlarla koordinasyon içindeyiz”

AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve STK’larla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin vicdanı, Gazze halkının yanında olmaya devam edecektir.”