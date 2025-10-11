Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etmesi, dün akşam gündemde büyük yankı uyandırdı.

''Soruşturma iznine gerek yok''

Mansur Yavaş konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin konser soruşturmasında 27 Eylül’e kadar herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ancak 27 Eylül’de belediyeden 14 kişi gözaltına alınmıştı. Fatih Atik açıkladı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasına dair gelişmeleri paylaşan Fatih Atik, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında Başsavcılığın dün akşam soruşturma izni istediğini bildirdi. Fatih Atik gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş haberini dün akşam şu sözlerle TGRT ekranlarından bildirdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özle Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Başsavcılık, Yavaş ve Uzunoğlu'na soruşturma açma izni için gerekçe olarak zincirleme sorumluluk çerçevesinde, bahse konu olan yolsuzluk iddialarından sorumlu olduğu ve görevi kötü kullanmayı gösterdi"