Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, 35 il için sarı, Antalya için ise turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece azalması, rüzgarın ise yer yer 70 km/saate kadar ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve zamanla Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimleri ve Hatay’ın kıyı bölgelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yer yer şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Rüzgarın kuvveti

Rüzgarın; Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney yönlerinden saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, olası olumsuzluklara ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 8 Ekim 2025 Hava durumu MARMARA Bursa (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale (19°C): Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile yarın sabah Avrupa Yakası’nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. EGE Afyonkarahisar (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli (20°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Manisa (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Adana (27°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İl genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı.

Burdur (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün kuzeyinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İÇ ANADOLU Ankara (20°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çankırı (21°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. BATI KARADENİZ Bolu (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop (25°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Zonguldak (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya (26°C): Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Rize (26°C): Parçalı ve az bulutlu.

Samsun (29°C): Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon (25°C): Parçalı ve az bulutlu. DOĞU ANADOLU Erzurum (24°C): Az bulutlu ve açık.

Kars (24°C): Az bulutlu ve açık.

Malatya (27°C): Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu.

Van (26°C): Az bulutlu ve açık. GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır (30°C): Az bulutlu ve açık.

Gaziantep (25°C): Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mardin (27°C): Az bulutlu ve açık.

Siirt (31°C): Az bulutlu ve açık.