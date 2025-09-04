Son Mühür - Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatı yüzde 0,30 azalarak 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Fiyatlardaki bu dalgalanma, iç piyasada pompa fiyatlarına zam ya da indirim şeklinde yansıyor. En son olarak motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 5 kuruşluk zam yapıldı. İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruştan satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa yükseldi.

4 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 52.94 TL

Motorin: 52.26 TL

LPG: 26.51 TL

Ankara

Benzin: 53.73 TL

Motorin: 55.26 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir

Benzin: 54.06 TL

Motorin: 55.58 TL

LPG: 26.33 TL

Adana

Benzin: 54.61 TL

Motorin: 56.17 TL

LPG: 26.89 TL