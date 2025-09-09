Son Mühür- Anıtkabir’deki anma töreninin ardından İstanbul’a gelen Özgür Özel, Taksim’de yoğun katılımın olduğu çelenk bırakma programına katıldı. Ancak daha önce törene geleceğini açıklayan kayyum Gürsel Tekin, alanda yer almadı. Bu durumu eleştiren Özel, “CHP’ye zarar vermek isteyen kim olursa olsun, bir karındaşım dahi olsa affetmem, affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Yetkiyi milletten alan Taksim’e gelir”

Özel konuşmasında AK Parti yargısını hedef aldı:



“Eğer yetkiyi AK Parti’nin yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız. Ama yetkiyi milletten alan Taksim’e gelir, orada sizi beş bin partili karşılar. CHP’ye zarar veren hiç kimseyi mazur görmeyeceğim.”

“CHP birlik ve bütünlük içindedir”

Partisinin bölünemeyeceğini vurgulayan Özel, CHP’nin tek teminatının üyeleri olduğunu söyledi. “Türkiye’yi sandıksız yönetmek isteyenler, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden oyun kuruyorlar. Ama biz teslim olmayacağız. Sadece sizlere güveniyorum” diyerek partililere seslendi.

Polis ablukası altında tören

Tören sırasında Taksim Meydanı geniş güvenlik önlemleriyle çevrelendi. Çevik kuvvet ekipleri, barikatlar ve bomba uzmanlarının aramaları dikkat çekti. Buna rağmen törene yoğun katılım sağlandı ve “Özgür Başkan” sloganları atıldı. Gürsel Tekin ise meydanda protesto edildi.

İmamoğlu’ndan cezaevinden mesaj

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yazılı bir mesaj göndererek törene destek verdi. İmamoğlu mesajında, “Bugün orada olamasam da ruhen sizlerle birlikteyim. CHP’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Partime zarar veren affedilmeyecek”

Özgür Özel, partiye yönelik iç tartışmalara da değinerek net bir tavır koydu:

“Bu partiye zarar vermek isteyenler, Saray’ın aleti olanlar asla affedilmeyecek. Partililerimizi ayrıştırmaya, örgütümüzü parçalamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz.”

“Baba evinin kapısı herkese açık”

Konuşmasında örgütüne güven vurgusu yapan Özel, partiyi “baba evi” olarak tanımladı. “Polisle, gazla partimizin kapısına dayananlara inat, biz baba evimizin kapısını herkese açık tutacağız. CHP’nin tapusu milletindir” dedi.

Demokrasi vurgusu

CHP lideri, partisinin kuruluş yıl dönümünü yalnızca CHP’nin değil, tüm demokratların bayramı olarak nitelendirdi:



“Türkiye’nin öncü partisinin doğum günü sadece partililerin değil, demokrasiye inanan herkesin doğum günüdür. Asla teslim olmayacağız, haklıyız. Demokrasi kazanacak.”