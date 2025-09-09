Son Mühür- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda polis müdahalesi sırasında gözünden yaralandı. Hastanede tedavisi süren Tanal, izin alarak olay yerinde yaptığı açıklamada, “Benim gözümün kör olmasını engelleyen bu gözlüktür. Eğer bu gözlük olmasaydı göz kaybım kesin olurdu” dedi.

“Demokrasiye ve hukuk devletine saldırı”

Partisinin kuruluşunun 102. yıldönümünde yaşanan polis müdahalesini sert sözlerle eleştiren Tanal, “Türk demokrasisine geçmiş olsun, Türk hukukuna geçmiş olsun. İktidar eridikçe zorbalığa başvuruyor. 12 Eylül döneminde bile partimiz böyle kuşatma altına alınmadı” ifadelerini kullandı.

“Parti binası işgal edilmiş durumda”

Polisin il başkanlığı binasını adeta karakola çevirdiğini ileri süren Tanal, “Her kat polis yatakhanesi olmuş durumda. Amirler masalarda oturuyor, polisler merdivenlerde nöbet tutuyor. Burası bir siyasi parti binası değil, polis okulu görüntüsünde. Bu durum açık bir işgaldir” dedi.

“Kanunsuz emir suçtur”

Polislerin hukuka aykırı şekilde görev yaptığını iddia eden CHP’li vekil, “Anayasa’nın 137’nci maddesi açıktır. Kanunsuz emir suçtur ve uygulayan da sorumluluktan kurtulamaz. Polisin burada barikat kurması, yatakhane ve tesis oluşturması suçtur” diye konuştu.

Yerlikaya’ya çağrı: “Polisinizi otele gönderin”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Tanal, “Eğer polislerin dinlenmeye ihtiyacı varsa otellere gönderin. Tuvalet ihtiyacı varsa biz medeni şekilde karşılarız. Ama bir milletvekilinin gözünü çıkaracak noktaya gelen müdahale kabul edilemez” dedi.

“Bu saldırı CHP’ye değil, Türkiye demokrasisine”

Yaşananların yalnızca CHP’yi hedef almadığını vurgulayan Tanal, “Bu saldırı Türkiye demokrasisine, hukuk devletine ve tüm vatandaşların özgürlüklerine yöneliktir. Eğer Türkiye’nin birinci partisine böyle davranılıyorsa vatandaşın temel haklarının güvencesi yoktur” diye konuştu.

“Kayyum kararı hukuksuzdur”

Parti binasına ilişkin kayyum kararının da hukuka aykırı olduğunu savunan Tanal, “Heyet beş kişiden oluşmak zorunda. İki üye istifa etti, üç kişiyle bu karar infaz edilemez. Buna rağmen icra yapılması Anayasa ihlalidir. Bu açık bir hukuksuzluktur” dedi.

“Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak”

CHP iktidarında hukuksuz işlemlerle ilgili yargı yoluna başvuracaklarını belirten Tanal, “Bu kararları alanlardan tazminatları şahsi mal varlıklarından tahsil edeceğiz. Devletin polis teşkilatı, yargısı ve demokrasisi itibarsızlaştırıldı. Bunun hesabı sorulacak” diye konuştu.