Son Mühür- CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023’te gerçekleşmiş ve Özgür Çelik il başkanı seçilmişti. Ancak kongrede “irade fesadı halleri” ve “suç kapsamlı eylemler” bulunduğu iddiasıyla il delegesi Özlem Erkan, 14 Ağustos 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptali talebinde bulundu.

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla, Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Aynı karar kapsamında Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş isim, geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

Olağanüstü kongre ve yeniden seçim

Kararın ardından CHP yönetimi 24 Eylül’de olağanüstü kongre için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK, kongreye onay verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin durdurulmasını talep etse de YSK olağanüstü kongrenin yapılabileceğine hükmetti.

Kongre sonucu Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada, “Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır, bir an önce de sonlansın isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

Çağlayan’da geniş güvenlik önlemleri

Bugün görülen duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis bariyerleriyle çevrilen alanlarda çok sayıda polis görev yaptı. Adliyeye girişlerde sıkı kontroller gerçekleştirildi.

İki taraf da savunma yaptı

Saat 10.10’da başlayan duruşmada davacı Özlem Erkan ve avukatı, tedbir kararının devamını talep etti. CHP avukatları ise tedbirin kaldırılmasını isteyerek, “Bu karar büyük bir hak kaybıdır, tarih kitaplarına geçecek boyuttadır. Bu süreçte çok zarar gördük” ifadelerini kullandı.

İtiraz reddedildi

Mahkeme, CHP’nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti. Böylece kayyum heyeti ve Gürsel Tekin görevine devam edecek. Ancak karar istinaf yoluna açık olacak.