Son Mühür- CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 26 Eylül 2025 tarihli toplantısında, partideki görev ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş’ın partiden kesin olarak ihraç edilmesine karar verdi. Karar, Parti Tüzüğü’nün 68/1-b maddesi uyarınca alındı.

Tedbirli sevk edilen isimlerin itirazları reddedildi

Toplantıda ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak YDK’ye sevk edilen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez’in itirazlarının reddedildiği bildirildi.

Tedbirli süreç devam edecek

Yapılan açıklamada, bu isimler hakkındaki tedbirli ihracın süreceği ve disiplin sürecinin devam edeceği kaydedildi. CHP yönetimi, ilgili süreçlerin YDK tarafından titizlikle yürütüleceğini duyurdu.

Gürsel Tekin: Bu karar bizim onurumuz

Bu gelişmenin ardından Tekin'den ilk açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partidem, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir.

Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.

Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir.

Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."