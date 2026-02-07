Abbas Arakçi, olası bir ABD saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın ABD topraklarını doğrudan hedef alma imkânının bulunmadığını ancak böyle bir senaryoda Washington’un bölgedeki askeri üslerinin hedef alınacağını söyledi.

Doha’da gündeme dair açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Doha’da katıldığı bir televizyon programında bölgesel gelişmeler ve İran’ın güvenlik politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramadığını savundu.

“Nükleer program sürdürülebilir”

İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda net mesajlar veren Arakçi, uranyum zenginleştirme çalışmalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu faaliyetlerin İran’ın meşru hakkı olduğunu belirten Arakçi, zenginleştirme oranı konusunda ise müzakereye açık olduklarını ifade etti.

ABD ile dolaylı görüşmeler: “İyi bir başlangıç”

Arakçi, ABD ile Umman’da yürütülen dolaylı temaslara da değinerek, görüşmeleri “olumlu bir başlangıç” olarak nitelendirdi. Buna karşın, iki ülke arasında derin bir güven sorunu bulunduğunu ve bu sorunun aşılması için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Füzeler müzakere konusu olamaz”

Savunma kapasitesi konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizen Arakçi, füze programının müzakerelerin dışında tutulduğunu belirtti. Bu konunun tamamen İran’ın savunmasına yönelik olduğunu söyleyen Arakçi, müzakerelerin tehdit ve baskı ortamından uzak bir zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Olası saldırıya karşı net mesaj

ABD’ye yönelik açık bir uyarıda bulunan İran Dışişleri Bakanı, olası bir askeri müdahalede izlenecek stratejiye de açıklık getirdi. Arakçi, ABD’nin İran’a doğrudan saldırması halinde, karşılığın ABD topraklarına değil, Washington’un bölgede bulunan askeri üslerine yönelik olacağını ifade etti.