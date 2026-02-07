Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tutuksuz yargılama kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, sürecin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Zeydan Karalar tahliye edildi

Çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, belediye başkanlarına rüşvet verildiği ve ihale süreçlerinin organize edildiği iddialarıyla açılan davada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Karalar, 8 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

CHP Adana İl Başkanlığı önünde buluşma

Tahliyesinin ardından Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanlığı önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerle bir araya geldi. Karalar burada yaptığı konuşmada, yeniden görevine dönme mesajı vererek, “Göreve başladığımızda genel başkanımızı tekrar davet edeceğiz. Artık yeniden bir aradayız. İçerideyken bile gönlüm her zaman sizlerleydi” ifadelerini kullandı.

Özel: “Bu karar bir başlangıç olmalı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yalnızca Zeydan Karalar için değil, tutuklu bulunan diğer belediye başkanları için de tutuksuz yargılama çağrısında bulundu. Karalar’ın tutuklandığı gün Adana’da yüz binlerce kişinin karara tepki gösterdiğini hatırlatan Özel, “Bugün Adana’nın Zeydan’ına kavuştuğu gündür. Bu sadece Adana için değil, demokrasi adına da önemli bir gündür” dedi.

“Görevine iade edilmelidir” çağrısı

Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın bir an önce görevine dönmesi gerektiğini vurgulayarak, İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Özel, “Bu kararın bir başlangıç olmasını ve adil bir yargılama sürecinin önünün açılmasını bekliyoruz. Zeydan Karalar’ın Adana’ya, Adana’nın da ona olan hasreti sona ermelidir” diye konuştu.

Vatandaşlar selamlandı

Konuşmaların ardından Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, il başkanlığı önünde toplanan vatandaşları selamladı. Alanda sık sık destek sloganları atıldı.