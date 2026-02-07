Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ele alınırken, kadın örgütlenmesine yönelik hedefler ve saha değerlendirmeleri masaya yatırıldı.

Ağıralioğlu: “Sorunlarla kavga etmeye geliyoruz”

Toplantıya Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş katıldı.

Programda konuşan Ağıralioğlu, siyaset anlayışlarının çatışma ve polemik üzerine kurulmadığını vurgulayarak, “Rakiplerimizle aynı kulvarda değiliz. İlkeli, ölçülü, ahlaklı ve planlı bir siyaset yürütüyoruz. Kimseyle kavga etmiyoruz; memleketin sorunlarıyla kavga ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir vatan bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saha talepleri Genel Merkez’e aktarıldı

Toplantıda söz alan il kadın kolları temsilcileri, sahada yürütülen çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen talepleri ve gözlemleri Genel Başkan Ağıralioğlu ile paylaştı. Teşkilat mensupları, kadınların sosyal, ekonomik ve yerel düzeyde karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm beklentilerini dile getirdi.

Kadın kolları için 100 bin üye hedefi

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, Anahtar Parti Kadın Kolları’nın öncelikli hedeflerinden birinin 100 bin kadın üyeye ulaşmak olduğunu açıkladı. Demirtaş, bu hedefin yalnızca sayısal bir büyüme anlamına gelmediğini belirterek, sahada aktif, bilinçli ve güçlü bir kadın örgütlenmesini temsil ettiğini söyledi.

“Kadın örgütlenmesi partinin gücünü sahaya taşıyor”

Demirtaş, il programları ve bölge toplantılarının kadın kollarının sahadaki etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Teşkilatlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Demirtaş, “Anahtar Parti, Türk milletine güven veren ve sağlıklı bir geleceği inşa edecek güçlü bir yuva olacaktır. Bu yuvanın temelinde emek, fedakârlık ve sorumluluk vardır. Kadın kollarımız bu yapının en önemli taşıyıcılarından biridir” dedi.