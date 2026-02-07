İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemler tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer’in emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerin, farklı suçlamalar kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Birden fazla suçtan soruşturma yürütülüyor

Şüpheliler hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “fuhuş için yer ve imkân sağlamak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Savcılık ifadeleri alınacak

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüphelilerin hukuki durumlarının, savcılık sorgularının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Operasyonla yakalanmışlardı

Soruşturma kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yapılan çalışmalarda, Heves Güzel’in Antalya’daki evinde sentetik haplar ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.