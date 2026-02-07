Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir, dış görünüşü nedeniyle istemeden dikkatlerin odağına yerleşti. Özdemir, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e olan benzerliği nedeniyle çevresinden gelen bakışların kendisini derinden rahatsız ettiğini dile getirdi. Benzerliğin ilk kez yeğeninin uyarısıyla fark edildiğini anlatan Özdemir, Epstein’in kim olduğunu başlangıçta bilmediğini söyledi. Konuyu daha sonra haberler ve sosyal medya üzerinden öğrendiğini ifade eden Özdemir, bu durumun günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Sokakta yürürken insanların kendisine sert ve yargılayıcı bir tavırla baktığını aktaran Özdemir, sözlü bir tepkiyle karşılaşmasa da bu bakışların kendisini huzursuz ettiğini söyledi.

“Kim olduğunu bilmiyordum”

Yaşadıklarını kendi sözleriyle anlatan Özdemir, “Vatandaş bana önce sert bir imajla bakmaya başladılar. İlk başta beni yeğenim benzetti ve ‘dayı sen Jeffrey Epstein’e çok benziyorsun’ dedi. Epstein’in kim olduğunu ben bilmiyordum. Daha sonra haberlerden baktım ve sosyal medyadan kim olduğunu öğrendim. Ben öyle bir adama benzetilmek istemem. Beni o insanlara benzetmeyin. Ben normal işinde gücünde olan sade bir vatandaşım” dedi.

“Benimki şanssız bir olay”

Bu benzerliğin tamamen talihsiz bir durum olduğunu vurgulayan Özdemir, “Benzerlik olabilir. Benimki şanssız bir olay. Biz de ona benzedik. Hayatımı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken insanlar bana sert bir imajla bakıyorlar. Sözel olarak bir şey yok ama bakışları insanı rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. İnsanların şaşkın bir ses tonuyla kendi aralarında benzetme yaptığını duyduğunu söyleyen Özdemir, bunun kendisini incittiğini belirterek, “İnsanlar şaşırmış bir ses tonu ile ‘Epstein’e benziyor’ diyorlar. Bunu bana dediklerinde canım sıkılıyor. Çünkü hoş bir adam değil. Benzetilmek hoş bir şey değil” diye konuştu.

“Rica ediyorum beni benzetmesinler”

Yaşadığı durumun gündemden düşmesi için görünümünde değişikliğe gitmeyi düşündüğünü dile getiren Özdemir, “Halkımdan rica ediyorum. Lütfen beni Epstein’e benzetmesinler” diyerek sözlerini sürdürdü. Özdemir, “Bu saatten sonra kendimde olabilecek bütün değişiklikleri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım. Saç modelimi değiştireceğim, sakal bırakacağım. Bu durum gündemden düşene kadar biraz uğraşacağız” dedi.

Sakal bırakmayı bugüne kadar hiç tercih etmediğini belirten Özdemir, buna rağmen bu yönde adım atacağını ifade ederek, “Ben sakal bırakmayı sevmem ama sakal bırakmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar da hiç sakal bırakmadım. Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım” şeklinde konuştu. Yüz hatlarındaki benzerliğin de dikkat çektiğini söyleyen Özdemir, “Yüz ifademi nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Yüz kırışıklıklarım falan tamamen bire bir benziyor. Küfür eden veya laf atan olmadı ama sert bir imajla bakıyorlar. Bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Ben Epstein değilim. Kayseri’den böyle kötü adamlar çıkmaz” dedi.