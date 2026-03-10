Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, iki liderin Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

“Barış müzakereleri vakit kaybetmeden sürmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için müzakerelerin gecikmeden devam etmesinin önem taşıdığını belirtti.

Ukrayna’nın yeniden imarı gündemde

Görüşmede Ukrayna’da savaşın yol açtığı yıkımın giderilmesi ve ülkenin yeniden inşası da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın yaralarının sarılması, yeniden imar çalışmalarının başlatılması ve kalıcı güvenlik ortamının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz güvenliği vurgusu

Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin Türkiye açısından kritik bir konu olduğunu dile getirdi.

Enerji altyapılarının ve limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin taraflar arasında güven ortamı oluşturabileceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Türkiye’den diplomatik destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlere katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi ve güvenliğin sağlanması için yürütülen uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

