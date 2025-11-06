Son Mühür - Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil günlerinde çalışma düzenine ilişkin yeni bir adım attı. Resmî Gazete’de yayımlanan “Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik” ile nöbet sistemi yeniden düzenlendi. Buna göre, resmî tatiller dışında kalan cumartesi ve pazar günlerinde noterler nöbetçi olarak görev yapacak. Nöbetçi noterler, işlemlerini bir önceki günün yevmiye numarası üzerinden sürdürecek.

Tatil günlerinde nöbet hizmeti verilmeyen durumlarda ise noterler sadece vasiyetname düzenleme ve onaylama ile gecikmesi halinde zarar doğurabilecek acil işlemleri yapabilecek. Bu işlemler, tatil gününde yapılma gerekçesi belirtilerek evraka işlenecek ve tatili izleyen ilk iş gününün yevmiye numarasına kaydedilecek.

Yönetmelikle birlikte nöbetçi noter sayıları da kesinleşti. Buna göre: 4 ila 20 noter bulunan il merkezlerinde en az 1 noterlik nöbet tutacak. 20’den fazla noter bulunan il merkezlerinde ise toplam noter sayısının en az yüzde 5’i kadar noter nöbetçi olacak. Son sözü Adalet Bakanlığı söyleyecek İlçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ve kaç noter görev alacağına, noter odasının ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü doğrultusunda Adalet Bakanlığı karar verecek. Nöbet listeleri, noter odaları tarafından asıl ve yedek olarak hazırlanacak ve uygulanacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilecek. Birlik, listeleri bir hafta içinde onaylayarak internet sitesinde yayımlayacak. Belirlenen sürede liste gönderilmezse, nöbet listesi doğrudan Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenecek. Yayımlanan nöbet günlerinde noterlerin görev yapması zorunlu olacak. Çalışma saatleri belli oldu Nöbetçi noterliklerde mesai saatleri 09.00 ile 17.00 arasında olacak. 12.30-13.30 arası öğle molası olarak belirlendiği için bu sürede işlem yapılmayacak. Ayrıca, kanunda belirtilen hallerde vekâletle yönetilen noterlikler de nöbet sistemine dâhil edilecek. Tüm işlemler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.