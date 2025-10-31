Son Mühür- Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Özkan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İmamoğlu halen tutuklu
Hatırlanacağı üzere, Ekrem İmamoğlu bir süre önce tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında belediye yönetimi ve yakın çevresine yönelik işlemler sürüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ