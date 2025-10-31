Son Mühür- Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin çatısı, alışılmışın dışında, rengârenk bir tarım manzarasına ev sahipliği yaptı. Genel Merkez binasının terasında titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safranın hasadı gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, bu özel üretim sürecinin meyvelerini toplarken çekilen fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı ve önemli mesajlar verdi.

Nadir bitki başarıyla yetiştirildi: Emek ve doğal gübreleme

Genel Başkan Yıldırım, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Merkez'in terasında yetiştirdikleri safranı hasat etmenin mutluluğunu dile getirdi. Safranın, canlı rengiyle bereketi, eşsiz kokusuyla huzuru ve içerdiği özelliklerle sağlığı temsil eden çok kıymetli bir bitki olduğunu vurguladı. Yıldırım, safranın bilinen zahmetli üretim sürecine rağmen, özel olarak hazırlanan doğal gübreleme teknikleri ve özel formüller sayesinde başarılı bir şekilde yetiştirildiğinin altını çizdi. Bu başarı, doğru yöntemler uygulandığında en zorlu bitkilerin bile kent ortamında üretilebileceğinin canlı bir kanıtı oldu. Yıldırım, yapılan bu çalışmanın, gençlere yönelik toprakla buluşma ve üretim odaklı yeni nesil projelerin sadece başlangıcı olduğunu belirtti.

Şehirdeki her alan bir permakültür sahasına dönüşebilir

Ahmet Yiğit Yıldırım, safran hasadının yanı sıra, günümüzde büyük önem taşıyan permakültür uygulamalarına da dikkat çekti. Şehirlerdeki atıl durumdaki her metrekarenin üretime kazandırılabileceği fikrini savunan Yıldırım, bu konuda gençleri cesaretlendirdi. Genel Başkan, balkonlardan evlerin teraslarına, küçük bahçelerden şehir merkezindeki boş alanlara kadar her yerin, doğru ve kolay uygulanabilir tarım metotları sayesinde birer permakültür uygulama sahasına çevrilebileceğini kararlılıkla ifade etti.

Üretimin kıymeti ve geleceğin inşası

Mesajının sonunda, tüm gençleri bu ulvi amaca ortak olmaya davet eden Yıldırım, üretimin hayati kıymetini tam anlamıyla kavramaya, toprağa dokunmanın verdiği eşsiz huzuru deneyimlemeye ve daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasında aktif rol almaya çağırdı. Bu tür projelerin, gençlerin doğa ve çevre bilinci edinmesinde kritik bir rol oynadığını ekledi. Sözlerini kuvvetli bir mesajla tamamlayan Yıldırım, "Unutmayalım ki, yeşil vatanımız bizler için en büyük hazinemizdir. Toprağa emek veren her birey, aslında geleceğe umut ekmiş demektir," ifadelerini kullanarak toprağın ve üretimin önemine dikkat çekti. Ülkü Ocakları’nın bu girişimi, gençlik teşkilatları arasında yenilikçi ve çevreci bir model oluşturarak ilham kaynağı olmayı hedeflemektedir.