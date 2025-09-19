Son Mühür- Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda, Sungur’un yanı sıra iş insanlarının da bulunduğu toplam 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti’den disiplin hamlesi

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti’den de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Başkan Sungur’un partiden ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir."

Oğlu da daha önce gözaltına alınmıştı

Ahmet Sungur’un oğlu Mahir Sungur da 31 Mayıs’ta alkollü araç kullanıp havaya ateş açması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahir Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Önceki dönemin başkanı tutuklanmıştı

Yahşihan Belediyesi’nde benzer bir süreç önceki dönemde de yaşanmıştı. Sungur’dan önce görev yapan MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle menfaat sağlama” suçlamasıyla 4 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Göreve başladığında geçmiş döneme ilişkin açıklamalar yapan Başkan Ahmet Sungur, selefi Osman Türkyılmaz döneminde 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı tespit ettiklerini kamuoyuna duyurmuştu.