1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıkçılar Marmara Denizi’ne açıldı. Ancak Tekirdağ’ın Şarköy açıkları ve Marmara Denizi’nin güneyinde müsilajın az da olsa görülmeye başlaması, bu yılki av sezonu için endişe yarattı.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, “Müsilajın artması durumunda eylül-ekim aylarında Marmara Denizi avcılığa kapatılırsa, bu sezon ciddi anlamda zor geçecek” dedi.

Geçmişten farklı bir başlangıç

Karabiber, müsilajın bu yıl eylül ayında Tekirdağ açıklarında ilk kez görüldüğünü belirtti. Daha önce müsilaj genellikle Yalova Körfezi, Çınarcık, İzmit Körfezi ve İstanbul Adaları çevresinde ortaya çıkıyordu. Geçen yıl ise Erdek Körfezi etkilenmişti.



Karabiber, “Dört gün önce bir balıkçımız müsilajın yoğun olduğunu bildirdi, fotoğraflayıp videolarını iletti. Ardından kısa süre içinde Çanakkale Boğazı girişinde ağlar toplamak güçleşti. Müsilaj hızla yayılıyor. Eğer bu şekilde devam ederse, Marmara Denizi’nin avcılığa kapanması riski yüksek” ifadelerini kullandı.

Dipten yüzeye yükseliyor

Başkan, müsilajın henüz yüzeye yansımadığını, dipte yoğunlaştığını ancak kısa sürede yüzeyde de görünmeye başlayacağını kaydetti. Müsilaj yıllarında Marmara Denizi’nde avcılığın mümkün olmadığını vurgulayan Karabiber, balıkçı gemilerinin Karadeniz ve Kuzey Ege’ye yönelmesinin av baskısını artırdığını, bunun da balıkların göç etmesine ve sezonun erken kapanmasına yol açtığını aktardı.

Balıkçılar umduğunu bulamadı

Av sezonunun 1 Eylül’de başladığını hatırlatan Karabiber, bu yıl balıkçıların beklentilerini karşılayamadığını söyledi. Marmara Denizi’nde yoğun hamsi yavrusu görülmesine rağmen balıkçılar av yapmadı ve gemiler hızla Kuzey Ege, Foça, Çandarlı, Enez ve Karadeniz’e yöneldi.

Karabiber, “Sular halen sıcak, balıklar dağınık. Şu an Çanakkale Boğazı’nda sardalya avlıyoruz. Su sıcaklığı 24-26 derece arasında. Havanın soğuması ve kestane karası fırtınasının ardından avcılığın daha verimli olmasını bekliyoruz” dedi.