Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un hakimlikte yaptığı savunmada kullandığı “Bu çok net bir siyasi operasyondur” ifadesi, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Ersoy’un açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

Ersoy: “Delil olmadan gizli tanık beyanıyla suçlanıyorum”

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Savunmasında kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirten Ersoy, bazı kişilerin bilinçli şekilde aleyhine yönlendirildiğini söyleyerek operasyonun siyasi nitelik taşıdığını ileri sürdü. Ersoy, “Bana yönelik isnatlar somut delile dayanmıyor, gizli tanık ifadeleri üzerinden hareket ediliyor” dedi.

Tayyar: “Fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna siyasi kulp takılması tuhaf”

Ersoy’un “siyasi operasyon” değerlendirmesi, AK Parti’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar’ın sert tepkisini çekti. X hesabından açıklama yapan Tayyar, gazetecinin hızlı yükseliş döneminde siyasi sorgulama yapmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Fuhuş ve uyuşturucu soruşturması gibi ciddi bir dosyaya siyasi yorum eklemek son derece tuhaf. Zirveye hızla tırmanırken meseleleri sorgulamayan bir anlayışın bugün siyasi komplo söylemine sarılması dikkat çekici.”

“Hatırlı dostları vardı, dokunulmaz olduğunu sandı”

Tayyar, Ersoy’un devlet ve siyaset çevrelerinde ilişkileri bulunduğunu ancak bu durumun onun siyasi operasyon hedefi olmasını gerektirecek bir önem taşımadığını söyledi. TMSF bünyesindeki yöneticiler üzerinden verdiği örnekle operasyon iddiasının gerçekçi olmadığını savunan Tayyar, “Kendisinin dokunulmaz olduğunu düşündüğünü, çevresindeki ilişkiler nedeniyle rahat davrandığını ancak bu süreçte beklemediği bir düşüş yaşadığını” ifade etti