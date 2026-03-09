Son Mühür- Gaziantep’te gökyüzünden füze düştüğü öne sürülen bir cisim kısa süreli paniğe neden olmuştu.

İhbarın ardından jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Bölgede inceleme başlatılırken, düşen cismin ne olduğuna ilişkin inceleme başlatılmıştı.

MSB: "Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, olayın balistik mühimmat parçalarıyla ilgili olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Hatay’da da benzer bir olay yaşanmıştı

Öte yandan benzer bir olay kısa süre önce Hatay’da da yaşanmıştı. 4 Mart’ta İran’dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO unsurları tarafından havada imha edildiği açıklanmıştı.

Söz konusu mühimmatın parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirilmiş ve olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.