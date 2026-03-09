Son Mühür- Gaziantep’in Güneyşehir bölgesinde yaşayan vatandaşlar, yere düştüğü öne sürülen bir cisim nedeniyle ihbarda bulundu.

İhbarın ardından jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde detaylı inceleme başlatılırken, söz konusu cismin füze parçası olup olmadığı araştırılıyor.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler devam ederken, olayın kaynağı ve cismin niteliğiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Orta Doğu’daki gerilim dikkat çekiyor

28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan çatışmaların ardından bölgede gerilim giderek artmış durumda. İran’ın, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu ülkelere ve bazı askeri hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenlediği öne sürülüyor.

Hatay’da da benzer bir olay yaşanmıştı

Benzer bir olay daha önce Hatay’da yaşanmıştı. 4 Mart’ta İran’dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO unsurları tarafından havada imha edildiği açıklanmıştı.

Söz konusu mühimmatın parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirilmiş ve olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.