Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu gazeteci Furkan Karabay, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapmayı reddeden Karabay, elindeki iddianameyi yırtarak mahkeme heyetine yönelik açıklamada bulundu. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Karabay’ın tahliyesine karar verdi.

Savunma yapmayı reddetti

Mahkeme salonunda kürsüye çıkan Furkan Karabay, savunma yapmayacağını beyan etti. Elinde bulunan iddianameyi yırtan Karabay, bu iddianameyi kabul etmediğini ve bu nedenle mahkemeye herhangi bir savunma sunmayacağını ifade etti.

Tahliye kararı verildi

Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, mevcut tutukluluk halinin devamını gerektirecek bir durum bulunmadığına hükmederek Furkan Karabay’ın tahliyesine karar verdi.

Yargılama süreci devam edecek

Mağdur ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından dava ileri bir tarihe ertelendi. Karabay hakkındaki yargılamanın, tahliye kararına rağmen devam edeceği bildirildi.