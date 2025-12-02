İstanbul'un stratejik öneme sahip tesislerinden biri olan Silivri'deki BOTAŞ Tesisleri'nde henüz sebebi tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Olayın hemen ardından İstanbul Valiliği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Valilik, yangına müdahale sürecinin devam ettiğini ve can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Yangın öğleden sonra başladı: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, yangın ihbarı 02 Aralık 2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında geldi. Tesislerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangına müdahale etmek üzere, acil durum birimleri hızla harekete geçirildi. Olay yerine, itfaiye teşkilatının yanı sıra, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı ekipler ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de dahil olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Can kaybı yok, sebebi inceleme sonrası netleşecek

Valilik açıklamasında, kamuoyunu rahatlatan ilk belirlemeler de paylaşıldı. Açıklamada, ilk tespitlere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı belirtildi.