Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Erdinç, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyanın genişletilmesiyle operasyonun ikinci aşamasında yeni isimler gündeme geldi; Hürriyet’te de yazıları bulunan sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ile Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ise Emrullah Erdinç, Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz hakkında gözaltı kararı uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koz ve Evirgen, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.