Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, savcılık işlemlerinin ardından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.
Savcılık ifadesi tamamlandı
“Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin kurumlarını aşağılama” iddiaları kapsamında gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ’ın savcılıkta verdiği ifade süreci sona erdi.
Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin ardından savcılık, Uludağ’ı “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Tutuklama kararı verildi
Mahkemeye sevk edilen Uludağ hakkında yapılan değerlendirme sonucunda tutuklama kararı verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ