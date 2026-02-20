Son Mühür- Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı.

Kurum, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri azaltmak ve yüksek yararını gözetmek amacıyla bazı sosyal medya platformları hakkında resen inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çocukların yüksek yararı gözetilecek

KVKK tarafından yapılan açıklamada, incelemenin temel amacının çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, dijital ortamlarda çocukların karşılaşabileceği potansiyel risklere karşı koruyucu tedbirlerin değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sosyal medya platformlarının veri politikaları incelenecek

Başlatılan inceleme kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara ait kişisel verilerin nasıl işlendiği ve hangi güvenlik önlemlerinin uygulandığı araştırılacak.

İnceleme sürecinde platformların veri işleme süreçleri ve çocuklara yönelik koruma mekanizmaları detaylı şekilde değerlendirilecek.

Hangi platformlar inceleme kapsamında?

KVKK’nın resen başlattığı inceleme şu sosyal medya platformlarını kapsıyor:

TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Discord

Dijital ortamda çocuk güvenliği öncelikli

Kurum, dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak ve kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İnceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli idari işlemler ve düzenleyici adımların atılabileceği ifade ediliyor. KVKK, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.