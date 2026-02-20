Son Mühür- Çevreciler direndi, Aydın Valiliği'nin ÇED gerekli değildir kararı yargıya takıldı. Aydın’ın cennet köşelerinden Akbük Koyu’na sadece iki kilometre uzakta ve Muğla'nin Milas ilçesine komşu durumunda bulunan sahaya kurulacak kalker ocağı için Aydın Valiliği ÇED gerekli değildir kararı vermişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında ‘’Akbük mevkiinde yapılacak olan kalker madeni projesinin çevreye ve ormanlara etkisi sebebiyle bu proje aleyhinde hukuki süreç başlatan çevreci avukat Gönenç Gürkaynak, Aydın 2.İdare Mahkemesi'nin ÇED gerekli değildir kararını iptal ettiğini duyurdu.



Aydın 2.İdare Mahkemesi'ne selam olsun...



''Hem X hem Instagram hesaplarımdan, Milas Akbük mevkiindeki tabiatı katleden madenlerle hukuk mücadelesi başlattığımı ve kendi adıma dava açtığımı 11 Ağustos 2025 tarihinde duyurmuştum'' hatırlatmasında bulunan Gürkaynak,

''Gururla ve mutlulukla bildirmek isterim ki, ÇED raporu olmadan madenlere izin veren Aydın Valiliği’nin işlemi, kendi adıma bizzat açtığım dava sonucunda iptal edilmiştir.

Orman alanlarında çevre etki değerlendirmesi yapılmadan madencilik işlemleri yürütülemez. Devlet buna himaye veremez.

Hukuk, kamu menfaatini dengeleyen ve gözeten tedbirlerin alınmasını emreder. Gerekirse, bir avukat kendi kendisini ağaçlarla ve toprakla beraber müvekkil yapar; mahkemeye emanet eder.

Aydın Valiliği’nin "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal eden Aydın 2. İdare Mahkemesi'ne selam olsun'' ifadeleriyle sıcak gelişmeyi duyurdu.



Yollar yürümekle aşınmaz...



''Ben konuyu hukuk yoluna götürdüğümde "memlekette hukuk mu var hocam?" diyerek yılgınlık gösterenlere selam olsun. Yollar yürümekle aşınmaz. Hukukçunun elinde bir tek hukuk vardır. Ona asla sırt dönmez'' vurgusunda bulunan Gürkaynak,

''Aydın 2. İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, Türkiye’nin farklı illerindeki farklı valiliklerin verdiği veya verecekleri “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı iptal davalarında emsal niteliğinde kullanılabileceğini de memnuniyetle belirtmek isterim'' mesajı verdi.

