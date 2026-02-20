Son Mühür- 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden geçen iki yılda seçmenin nabzını tutan anket firmalarının çalışmaları, partilerin oy oranlarını gösteren en önemli adresler olarak öne çıktı.

Alf Araştırma'nın 9-13 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 221 kişiyle yüz yüze görüşme yönetimiyle gerçekleştirdiği çalışmada, ''Bu pazar seçim olsa sorusuna'' cevap arandı.

Aradaki fark sadece yüzde 0.4



Kararsız oyların orantısal olarak dağıtıldığı araştırmada, Özgür Özel liderliğinde iktidar yolculuğunu sürdüren CHP'nin yüzde 33.8'le zirvede olduğu, iktidardaki AK Parti'nin ise yüzde 33.4'le ikinci sırada yer aldığı görüldü.

İYİ Parti'nin oyları eriyor...



DEM Parti'nin yüzde 9.3 ve MHP'nin yüzde 8.6'lık oranıyla oylarını koruduğu görülürken milliyetçi seçmende en dikkat çekici oy kaybının Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti olduğu görüldü.

İYİ Parti'nin yüzde 3'le yer aldığı listede Zafer Partisi yüzde 2.7, Anahtar Parti yüzde 2ç4 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.9 oy oranıyla yer aldı.

