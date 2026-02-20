Son Mühür- Dijital medyadan seslenen gazeteciler arasında yer alan Levent Gültekin'e en net destek, AK Parti politikalarına eleştirileri nedeniyle AK Partiden ihraç edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan Hüseyin Kocabıyık'tan geldi.

İzmir eski milletvekili Kocabıyık, Levent Gültekin'in YouTube üzerinden yaptığı programlara dikkat çekerek,

''Sabah yatağınızdan kalkın, elinizi yüzünüzü yıkayın, yeni bir güne başlamanın şükrüyle, mümkünse kahvenizi yanınıza koyun ve YouTube kanalından Levent Gültekin’i dinleyin. Bence sabah yapacağınız en doğru faaliyet budur'' mesajı verdi.



Giderek daha çok ilgimi çekiyor...



''Levent Gültekin Türkiye’nin sağ duyusu, aklı, vicdani haline geldi. Tarafsızlığı, yorum ve analitik düşünme kabiliyeti, olaylara serinkanlı bakabilme dürüstlüğü giderek daha çok ilgimi çekiyor'' diyen Kocabıyık,

''Gerçek müslümanların, gerçek demokratların gerçek milliyetçilerin, daha doğrusu normalin sesi haline gelmeye başladı. Kendisini gerçekten beğenerek izliyorum.



Fatih Altaylı'nın boşluğunu dolduruyor...



Fatih Altaylı’nın bıraktığı boşluğu önemli ölçüde dolduruyor. Her gün güne onu dinleyerek başlamak belki üzerimize giydirilen deli gömleğinden kurtulmaya yardımcı olabilir.

Levent gültekin.. kardeşim, seni bütün kalbimle tebrik ediyorum, sesinin daha çok duyulmasın temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.