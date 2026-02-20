Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemre Vakfı Tanıtım Programı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde sıralandı:

"Gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan, geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini saygıyla selamlıyorum. Sizler söz konusu afetle mücadele olunca sağına soluna bakmadan ben varım diyen milyonlarca neferi temsil ediyorsunuz. Bugün ülkemizin 81 iline yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandığım siz cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.''

Gençlere önemli mesaj

''Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Siz genç kardeşlerime bakınca havanın suyun hakkını gözeten bir medeniyetin mirasçılarını görüyorum. Gençlerle yürümek ayrı bir gurur. Sizlere bakınca sadece doğal afetlerde Hızır gibi yetişen gönül elçilerini değil, dünyanın geleceğinden mesul hisseden, darda kalana yetişmeye, hayat tarzı haline getiren yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum. Kendisini vatanı, ülkesi, milleti ve tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfımızı tebrik ediyorum. Cemre, gücünü ve ilhamını medeniyetimizin kurucu değerlerinden alan, kökü mazide, gözü atide bir bilinç hareketidir.''

''Çevreyi korumanın partisi olmaz''

''Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Millet olarak savaş zamanlarında bile fethettiği ülkelerde sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hakkına riayet eden, tabiata asla zarar vermeyen, karıncayı dahi incitmeyen medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik. Sadece 5 ilimizde olan doğalgazı 81 ilimize yaydık. Ağaçlandırma noktasında adeta bir devrim yaptık. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan orman varlığını en fazla artıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Çevreyi korumanın partisi olmaz.''