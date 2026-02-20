Beste Temel / Son Mühür - Trump, Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, eski Başkan Barack Obama’nın bir podcast programında uzaylıların varlığına dair yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Obama’nın gizli sayılabilecek bilgilere değindiğini ve böyle bir açıklama yapmaması gerektiğini savunan Trump, “Büyük bir hata yaptı” ifadelerini kullandı. Uzaylıların gerçekten var olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirten Trump, bu başlıkta yorum yapmayı düşünmediğini dile getirdi.

Trump talimat verecek

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda oluşan yoğun ilgi üzerine Savunma Bakanı başta olmak üzere ilgili kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ve UFO’lara ilişkin dosyaların belirlenerek yayımlanma sürecinin başlatılması talimatını vereceğini duyurdu. Öte yandan Obama, katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların varlığına yönelik soruya “Gerçek olabilir ama ben görmedim” şeklinde yanıt vermiş, Nevada’daki gizli askeri çalışmalarla bilinen 51. Bölge’ye değinerek ABD Başkanı’ndan bile saklanan büyük bir komplo yoksa yer altında bir uzaylı tesisinin bulunmadığını söylemişti.

''Uzaylıların varlığının açıklanma olasılığını %15’'e yakın''

Bu gelişmelerin ardından Türk finans profesörü ve akademisyen Özgür Demirtaş'ın X hesabından paylaştığı Polymarket verilerine göre 2027’ye kadar Uzaylıların varlığının açıklanma olasılığını %15’e yakın.

Özgür Demirtaş'ın verileri paylaştığı ve olayı yorumladığı X paylaşımı şu şekilde:

''İnanılmaz şeyler oluyor. 2027’ye kadar Uzaylıların varlığının açıklanma olasılığını %15’e yakın tahmin ediyorlar. Trump’ın söylediği şeyler inanılmaz. Bu evrende yalnız olma ihtimalimiz zaten yok. Ancak bunun bizim ömrümüzde ortaya çıkması muazzam olur.''

Poly Market nedir?

Polymarket, kullanıcıların gerçek dünyadaki gelişmelerin olası sonuçları üzerine tahminlerde bulunarak işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir platform olarak öne çıkıyor. Siyasi seçimlerden küresel ekonomik başlıklara kadar pek çok konuda pozisyon alınmasına imkân tanıyan sistem, tahmin temelli yatırım modeli olarak öne çıkıyor.

Obama UFO'larla ilgili ne demişti?

