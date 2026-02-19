Son Mühür- DW Türkçe’nin Ankara temsilciliğini yürüten deneyimli gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basılırken, Uludağ’ın paylaşımlarının içeriği adli mercilerce suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle incelemeye alındı. Ankara’da yakalanarak gözaltı süreci başlatılan gazeteci hakkında, yargı makamlarından gelen resmi talimat doğrultusunda işlem tesis edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan iki ayrı suçlamayla Re'sen soruşturma

Operasyonun hukuki dayanağına dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yazılı bir açıklama yayımlandı. Yapılan duyuruda, Alican Uludağ’ın "@alicanuludag" kullanıcı isimli sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli paylaşımların, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Başsavcılık, söz konusu içeriklerle ilgili olarak "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamaları çerçevesinde re’sen soruşturma başlatıldığını ilan etti. Soruşturmanın, dijital içeriklerin incelenmesinin ardından yargı birimlerince hızla işleme konulduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında mevcutlu olarak hazır edilecek

Ankara’da gözaltına alınan şüpheli Alican Uludağ’ın, soruşturmanın yürütüldüğü merkez olan İstanbul’a getirilmesi bekleniyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şahsın 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda "mevcutlu" olarak, yani kolluk kuvvetleri nezaretinde hazır bulundurulması yönünde talimat verildiği bilgisine yer verildi. Adli makamlar, sürecin yasal prosedürlere uygun şekilde ve titizlikle devam ettiğini vurgularken, yarın yapılacak ifade işlemlerinin ardından dosyanın seyrinin netleşeceği öngörülüyor.

Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Deneyimli gazetecinin gözaltına alınma haberi, basın camiasında ve sosyal medya mecralarında geniş çaplı bir tartışma yarattı. Özellikle DW Türkçe bünyesinde imza attığı kritik haberlerle tanınan Uludağ’ın, hangi spesifik paylaşımlar nedeniyle suçlandığı henüz resmi olarak detaylandırılmadı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması, dijital mecralardaki dezenformasyonla mücadele ve kamu görevlilerine yönelik ifadelerin hukuki sınırları konusundaki hassasiyetin devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Soruşturma dosyasındaki detayların, savcılık sorgusunun ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.