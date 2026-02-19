Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının manevi iklimindeki ilk iftar sofrasını gelenekselleştiği üzere bu yıl da vatan uğruna can veren kahramanların emanetleri olan şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle paylaştı. Çankaya Köşkü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, iftarın ardından davetlilere hitap eden Erdoğan, devletin ve milletin her şartta şehit ailelerinin yanında olduğunun altını çizdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda Cumhurbaşkanı, katılımcıların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederken, şehitliğin inanç dünyasındaki yüce mertebesine vurgu yaparak ailelere sabır ve metanet dileklerini iletti.

"Şehadet makamı en yüce mertebedir"

Konuşmasında vatan savunmasının ve fedakarlığın kutsiyetine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam inancına göre peygamberlikten sonra gelen en yüksek makamın şehadet olduğunu hatırlattı. Ülkenin istikbali, milletin bekası ve kutsal değerler uğruna canını ortaya koymanın, kahramanlığın en ulvi seviyesi olduğunu belirten Erdoğan, bu büyük kaybın ardından vakur duruşlarını bozmayan şehit ailelerinin asaletine yakinen şahitlik ettiklerini dile getirdi. Şehit ailelerinin gösterdiği sabrın, şehitlik makamı kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, milletin bu büyük fedakarlıkla her zaman iftihar ettiğini ve bu mukaddes emanete ebediyen sahip çıkılacağını sözlerine ekledi.

Bin yıllık vatan mücadelesi ve tam bağımsızlık vurgusu

Anadolu topraklarının vatan kılınma sürecinin çetin sınavlardan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin akışı içerisinde Türkiye’nin Haçlı seferlerinden işgal girişimlerine kadar pek çok saldırıyla göğüs göğüse çarpıştığını ifade etti. Tüm yıkım çabalarına, yakılan köylere ve kasabalara rağmen Türk milletinin bu topraklardan sökülüp atılamadığını söyleyen Erdoğan, semalarda yükselen ezanların susturulamadığını ve bayrağın gönderden indirilemediğini vurguladı. Devletin bekasına yönelik her türlü esaret girişiminin milletin sarsılmaz iradesiyle hüsrana uğratıldığını hatırlatarak, tarihi sorumlulukların bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Savunma sanayiinde yerlilik ve terörle kaynağında mücadele

Güvenlik politikalarında "kaynağında yok etme" stratejisinin başarıyla uygulandığını ifade eden Erdoğan, yerli savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığını duyurdu. Bugün Türkiye’nin İHA ve SİHA’lardan füze sistemlerine, savaş gemilerinden tanklara kadar ihtiyaç duyduğu tüm savunma araçlarını kendi imkanlarıyla ürettiğini belirten Cumhurbaşkanı, artık hiç kimseden icazet almadan sınır ötesinde her türlü adımı attıklarını kaydetti. Terör örgütlerinin hareket alanlarının ordunun kararlı operasyonlarıyla daraltıldığını söyleyen Erdoğan, tehdit nereden gelirse gelsin kaynağında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye’de yeni dönem: "Tam entegrasyon süreci başladı"

Bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konusundaki kararlılığın meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçirilen "Terörsüz Türkiye" projesinde önemli mesafeler katedildiğini açıkladı. Ülke içindeki ve dışındaki güvenlik risklerinin asgari seviyeye indirildiğini belirten Erdoğan, yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin enerjisini tüketen terör belasından milletin ebediyen kurtarılacağını vurguladı. Özellikle Suriye’nin kuzeyindeki istikrarsızlığa dair önemli bir gelişmeyi paylaşan Cumhurbaşkanı, bölgedeki sorunların kan dökülmeden çözümü noktasında geçtiğimiz ay bir uzlaşıya varıldığını ve tam entegrasyona giden sürecin resmen başladığını müjdeledi.