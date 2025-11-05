Saat 17.30 civarında, Ajax taraftarlarının Amsterdam Merkez İstasyonu’ndan Dam Meydanı’na doğru yürüyüşe çıktığı bildirildi. Polis ekipleri, yürüyüşün beklenenden erken başlaması nedeniyle kısa süreli hazırlıksız yakalandı. Ardından çok sayıda çevik kuvvet aracı hızla bölgeye sevk edildi. Taraftarlar, polis eşliğinde meydana ulaşırken zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Dam Meydanı’na ulaşan bazı taraftarların meşale yakması taşkınlıklara yol açtı. Hollanda polisi, gün boyunca merkezi bölgede havai fişek ve meşale kullanımını yasaklamış olmasına rağmen müdahale etmedi. Güvenlik riskine karşı polis, şehir merkezi ve Johan Cruyff Arena çevresinde “önleyici üst arama” uygulamasını başlattı.

Polis, öğle saatlerinde bir grup Galatasaray taraftarını, yanlarında havai fişek ve meşale bulundurdukları şüphesiyle durdurarak arama gerçekleştirdi. Bazı malzemelere el konulurken, sekiz kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltıların gerekçesiyle ilgili henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

“Güvenlik riski bölgesi”